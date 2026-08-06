Radom Music Camp 2026. Trzy dni koncertów i wydarzeń w różnych częściach miasta

Przed mieszkańcami i gośćmi trzy dni wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Od piątku 7 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia w Radomiu odbędzie się czwarta edycja festiwalu Radom Music Camp 2026.

Festiwal będzie realizowany na sześciu scenach zlokalizowanych między innymi w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Parku Kościuszki, przy fontannach na placu Konstytucji 3 Maja, przy ulicy Żeromskiego oraz w Domu Kultury Borki. W programie znalazły się koncerty, warsztaty, spotkania z twórcami, działania artystyczne oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi.

Na scenach wystąpią między innymi Marika, Waluś Kraksa Kryzys, Alicetea, Detroit Hills, Lublin Street Band, DJ Eprom, Maja Piekarek z zespołem oraz Aurelia.

Szczególne miejsce w programie zajmuje koncert „Czerwiec ’76 – głosy buntu. Historia, która brzmi”, przygotowany z okazji 50. rocznicy Radomskiego Czerwca. Wydarzenie nawiązuje do protestów robotniczych z czerwca 1976 roku i stanowi jeden z głównych punktów tegorocznej edycji festiwalu.

Inauguracja Radom Music Camp zaplanowana jest na piątek o godzinie 17.00, natomiast koncerty rozpoczną się o godzinie 19.00. Festiwal potrwa do niedzieli.

Organizatorzy podkreślają, że wszystkie wydarzenia są otwarte dla publiczności. Wstęp na koncerty, warsztaty i pozostałe punkty programu jest bezpłatny.

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