Radom uzyskał prawie 34 miliony na budowę sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Teraz jest to jeden wielki plac budowy

Jak informuje miasto w ramach inwestycji przebudowane zostaną m.in. scena, widownia i balkon. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zaplanowano także modernizację pomieszczeń technicznych i pomocniczych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i posadzek oraz kompleksową modernizację instalacji. Sala zyska również nowoczesne wyposażenie sceniczne: oświetlenie, system nagłośnienia, system multimedialny oraz mechanikę sceny. To jednak nie koniec zmian. Zagospodarowany zostanie również dziedziniec koło Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

- Będąc w kontakcie z kolegium prezydenckim udał się nam znaleźć pieniądze na remont sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. To ważny projekt dla radomskiej kultury. Po przebudowie sala będzie spełniać standardy sali filharmonicznej - mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 49,2 mln zł

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