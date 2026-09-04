Radom uzyskał prawie 34 miliony na budowę sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Teraz jest to jeden wielki plac budowy

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-04 11:59

34 miliony złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego otrzymało miasto na modernizację sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Prace remontowe trwają i maja się zakończyć w grudniu 2027 roku.

Publiczność w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej przed remontem. O szczegółach inwestycji przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Wojciech Wójcikowski

Jak informuje miasto w ramach inwestycji przebudowane zostaną m.in. scena, widownia i balkon. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zaplanowano także modernizację pomieszczeń technicznych i pomocniczych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i posadzek oraz kompleksową modernizację instalacji. Sala zyska również nowoczesne wyposażenie sceniczne: oświetlenie, system nagłośnienia, system multimedialny oraz mechanikę sceny. To jednak nie koniec zmian. Zagospodarowany zostanie również dziedziniec koło Radomskiej Orkiestry Kameralnej. 

- Będąc w kontakcie z kolegium prezydenckim udał się nam znaleźć pieniądze na remont sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. To ważny projekt dla radomskiej kultury. Po przebudowie sala będzie spełniać standardy sali filharmonicznej - mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. 

Całkowita wartość inwestycji to ponad 49,2 mln zł

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