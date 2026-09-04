Rusza nowy sezon artystyczny w radomskim „Amfiteatrze”. Wracają znane cykle, ale pojawi się także sporo nowości.

W nowym sezonie Amfiteatr stawia na różnorodność. W ofercie znalazło się około 50 różnych zajęć, a dla uczestników przygotowano 600 miejsc. Nie zabraknie dobrze znanych propozycji, w tym cyklu "Wkręć się w teatr." Jednocześnie organizatorzy przygotowali wiele nowości.

Mamy nowości w Pracowni Nowych Mediów, będziemy tutaj łączyć manualne prace z drukiem 3D. Będzie też zapraszać grupy zorganizowane, gdzie będzie można zwiedzić pracownie grywalizacyjnie. Na to działanie pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji. Od października zaprosimy także naszych odbiorców na taki dobrze znany cykl „Wkręć się w teatr”, ale będzie też taki nowy cykl „Wkręć się w kolaż”, gdzie będziemy poznawać różne techniku kolażu poznawać. Zadbamy też o najmłodszą grupę wiekową i zaprosimy na koncerty gordonowskie. Będą to wsłuchiwanki z Magdą Wykrotą, gdzie uczestnicy poznają tajniki muzyki, będą śpiewać, cy mruczeć – mówi Alicja Gryz – Wasil, kierowniczka działu edukacji kulturalnej w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Oferta obejmuje również propozycje dla seniorów. Wśród nich znalazły się warsztaty artystyczne, między innymi zajęcia z akwareli, a także inne formy twórczej aktywności.

Rekrutacja na zajęcia rozpocznie się 5 września i będzie prowadzona online. Dodatkową okazją do poznania oferty będą dni otwarte, które rozpoczną się 7 września. Wtedy będzie można przyjść do Amfiteatru, dowiedzieć się więcej o poszczególnych zajęciach, poznać ich charakter i uzyskać informacje dotyczące udziału.

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