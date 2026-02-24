Radom w dziurach po odwilży. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Najbardziej odczuwalne skutki zimy widać na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie nawierzchnia została szczególnie mocno nadwyrężona przez mróz i wodę wnikającą w szczeliny asfaltu. Gwałtowne zmiany temperatur sprawiły, że w krótkim czasie pojawiło się wiele nowych ubytków.

Ubytki w nawierzchniach będą usuwane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, prace rozpoczną się w najbliższych dniach i będą sukcesywnie prowadzone na terenie całego miasta, informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Przypominamy również, że kierowcy mogą zgłaszać informacje o ubytkach w drodze bezpośrednio do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

