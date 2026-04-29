Radomianie pożegnali posła Łukasza Litewkę

Wojciech Wójcikowski
Anna Badowska
2026-04-29 20:56

Radomianie przed radomskim magistratem pożegnali posła Łukasza Litewkę. Zgromadzili się punktualnie o 19 na placu Corazziego razem ze swoimi czworonogami.

Radomianie uczcili pamięć zmarłego posła Łukasza Litewki minutą ciszy. Pod jego zdjęciem pojawiły się paczki z karmą dla psów- dar od zebranych dla schroniska dla zwierząt. 

-Serce pęka, że tak młody, tak dobry, człowiek, który miał przed sobą  całe życie nie żyje.  Mógł zrobić tak wiele dobrego.  Upominał się i pomagał nie tylko dzieciom, ludziom w potrzebie, ale przede wszystkim walczył o prawa zwierząt. Nigdy nie był obojętny. Walczył w sejmie, walczył o ustawy, walczył o każde schronisko. Płaczemy, ale musimy się pogodzić. Mamy nadzieję, że pojawi się ktoś, kto przynajmniej w iluś tam procentach przejmie rolę Łukasza i będzie dbał i będzie troszczył się o bezdomne zwierzęta- mówi Maryla Rybińska z Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 

Pogrzeb posła Łukasza Litewki odbył się dzisiaj w Sosnowcu. 