Trzy szpitale z Radomia i regionu łączą siły i będą współpracować. Skorzystać mają pacjenci

Podpisane dziś porozumienie nie oznacza połączenia szpitali. Jednak współpracę na kilku polach: koordynacji świadczeń, bezpieczeństwa kadrowego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Lecznice nie wykluczają wspólnego składania wniosków o pieniądze na rozwój infrastruktury.

- Oferujemy różny zakres świadczeń, czasem się on pokrywa, a czasem jest dość zbieżny. Bardzo często udzielamy jednak świadczeń tym samym pacjentom, dlatego tak bardzo jest ważne to, abyśmy ze sobą współpracowali. Jesteśmy podmiotami, które mogą wzajemnie uzupełniać swoją ofertę i ze sobą współpracować, aby pacjenci z Radomia i powiatu radomskiego otrzymywali świadczenia medyczne na jak najlepszym poziomie i w jak najkrótszym czasie – mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Podobnie oceniają podpisane porozumienie dyrektorki szpitali powiatowych w regionie.

- Potrzeba zabezpieczenia świadczeń medycznych jest bardzo duża, a kolejki oczekujących ciągle się wydłużają, więc mamy nadzieję, że taka współpraca płynie bezpośrednio na to, aby mieszkańcy mieli udzielone świadczenia wtedy, kiedy oni tego potrzebują, żeby nie było takich sytuacji, że pacjent jest odsyłany ze szpitala do szpitala i nie otrzymuje pomocy –mówi Bernarda Dudek, dyrektor szpitala powiatowego w Pionkach.

Elementem porozumienia jest także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i podnoszenia jakości usług medycznych.

