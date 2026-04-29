Uczniowie z Radomia i okolicy wzięli udział w akcji „Sadzenia Lasu”. To z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów

Sadzenie nowych drzewek w lesie Kapturskim to już tradycja. Tylko dzisiaj na jednej z działek pojawiło się tysiące nowych sadzonek.

Sadziliśmy drzewka na powierzchni wydzielenia 79 arów i powierzchnia do odnowienia to jest 25 arów. Zasadziliśmy 1750 sztuk trzyletniego dęba szypułkowego - mówi Jan Kustra, podleśniczy Leśnictwa Janiszew.

Jak mówi Katarzyna Bańkiewicz, specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa w Radomiu, takie akcje są potrzebne by dzieci nauczyły się jak ważny jest las.

Przede wszystkim chcemy pokazać, że każdy z nas może dołożyć cegiełkę do dbania o przyrodę. My leśnicy prowadzimy gospodarkę leśną, pozyskujemy drewno, które potem służy społeczeństwu, ale zamiast jednego drzewa wyciętego, zasadzamy na to miejsce około 10 drzew nowych.

Nasi podopieczni chętnie wzięli udział w akcji. Byli bardzo ciekawi. Dodatkowo dla nich to jest taka ważna lekcja ekologii, która pokazuje dzieciakom jak dbać o środowisko, jak ta nasza przestrzeń, która jest wokół nas, szczególnie lasów, jest środowiskiem różnych zwierząt - mówi Katarzyna Heda ze szkoły z oddziałami integracyjnymi prowadzonej przez Stowarzyszenie Karuzela.

Posadzone dzisiaj dęby będą rosły nawet 140 lat.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Akcja sadzenie lasu z Nadleśnictwem Radom