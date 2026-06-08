Radomianin Karol Adamski już po raz drugi stanął na szczycie Mc Kinley

Góry to ogromna pasja Karola Adamskiego. Wyjeżdża w nie kilkanaście razy w ciągu całego roku. Teraz w ciągu roku zamierza zdobyć wszystkie najwyższe szczyty ziemi oba bieguny i 14 ośmiotysięczników. 3 czerwca stanął na szczycie najwyższej góry Ameryki Północnej.

- Byłem na Mc Kinley dwa lata temu, teraz było trochę cieplej niż wtedy. Wtedy temperatura spadała do minus 50 stopni Celcjusza. Teraz też nie było jakoś ciepło, bo były spadki do minus 35 stopni w nocy- wyjaśnia Karol Adamski.

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