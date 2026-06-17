Radomka Radom nie zwalnia tempa na rynku transferowym przed nadchodzącym sezonem. Do drużyny dołącza kolejna zawodniczka.

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-06-17 15:44

Od nowego sezonu drużynę Moya Radomka Radom reprezentować będzie Zofia Sobanty. Zawodniczka występuje na pozycji przyjmującej. To kolejny już transfer przed zbliżającym się sezonem.

Siatkówka
Autor: TaniaVdB//pixabay.com/ CC0

Zofia Sobanty ostatnio występowała w pierwszoligowym KSG Warszawa, z którym wywalczyła srebrny medal 1 Ligi Kobiet. Ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W dorobku Zofii znajdują się także tytuły wicemistrzyni Polski juniorek i kadetek oraz mistrzostwo Polski kadetek.

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Wierzymy, że w Radomce Zofia będzie nadal rozwijać swój potencjał, zdobywać kolejne doświadczenia i wniesie do naszego zespołu wiele jakości, energii oraz sportowej ambicji - czytamy na stronie radomka.com

Przypomnijmy, To kolejny już transfer prze zbliżającym się sezonem. Do tej pory do drużyny Radomki dołączyła Agnieszka Cur - Słomka, Aleksandra Dudek, Kinga Stronias i Weronika Gierszewska.

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