Radomska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie programu "Willa Plus"

Prowadzone przez radomską prokuraturę śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od dnia 22 sierpnia 2022 roku do dnia 29 grudnia 2022 roku w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych, urzędników Ministerstwa Edukacji i Nauki poprzez dokonanie nieprawidłowej i nierzetelnej oceny wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu inwestycyjnego „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. Przypomnijmy, że zarzuty w tej sprawie w 2025 roku usłyszały dwie osoby ze Stowarzyszenia Intergra z siedzibą w Serocku. Sprawa nadal jest badana przez śledczych:

- W toku tego postępowania dotychczas przesłuchano w charakterze świadków szereg osób mających wiedzę na temat organizacji przebiegu programu infrastrukturalnego - w tym z ramienia osoby z ramienia ówczesnego Ministerstwa i Nauki. Ustalono liczbę podmiotów, beneficjentów programu, co do których kwestionowana jest zasadność przyznania wsparcia finansowego.Z gromadzono pełną dokumentację dotyczącą procedowania wniosków o płatność z funduszu ówczesnego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prokurator kontynuuje czynności w sprawie, przesłuchuje świadków, gromadzi dowody w postaci dokumentów, analiz, które będą obok dotychczas zgromadzonego dowodu dowodów podstawą do prawno-karnej oceny zachowań - mówi Aneta Góźdź rzecznik radomskiej prokuratury.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Doniesienie do prokuratury dot. nieprawidłowości przy programie Willa Plus zostało złożone przez dwie posłanki Katarzynę Lubnauer i Krystynę Szumilas.

Zobacz galerię z nowej siedziby radomskiego Medyka: