Radomskie Borki będą tętnić sportowym życiem. Już za tydzień startuje Turniej Piłki Siatkowej Beach Ball Radom

Po latach przerwy wielka siatkówka plażowa powraca do Radomia. Kibice zgromadzeni nad zalewem Borki od strony ulicy Stasieckiego będą mogli podziwiać w akcji czołowe pary siatkarzy plażowych z całej Polski. W turnieju głównym, który zostanie rozegrany systemem brazylijskim, weźmie udział 16 najlepszych par. Zmagania rozpoczną się już w piątek (7 sierpnia) od szerokich eliminacji, w których spodziewana jest znacznie większa liczba uczestników.

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W pierwszy sierpniowy weekend Zalew Borki zamieni się w plażową arenę sportowych emocji, wakacyjnego klimatu i spotkań mieszkańców, którzy chcą poczuć lato w najlepszym wydaniu. Zapraszamy wszystkich i pasjonatów siatkówki, i przypadkowych przechodniów również - mówi Maciej Szczykutowicz z Akademii Volley Team Radom, współorganizator turnieju

Przypomnijmy, pierwsza edycja Beach Ball Radom odbędzie się w dniach od 7 do 9 sierpnia. Wstęp na trybuny jest całkowicie wolny.

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