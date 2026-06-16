Region radomski: Barszcz Sosnowskiego rozpoczął kwitnie. Kontakt z rośliną może skończyć się poważnymi poparzeniami

Barszcz Sosnowskiego rozpoczął kwitnienie. Toksyczna roślina rozprzestrzenia się na terenie powiatu radomskiego i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

To bardzo niebezpieczna, parząca roślina. Dorasta nawet do 3,5 metra wysokości, a zawarte w niej olejki eteryczne mogą powodować poważne poparzenia skóry. Trzeba zachować szczególną ostrożność. W przypadku kontaktu z barszczem Sosnowskiego nie wolno rozdrapywać powstałych zmian skórnych. Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i unikać ekspozycji skóry na promienie słoneczne– podkreśla Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Jeśli zauważymy stanowisko tej rośliny, warto poinformować o tym leśników. Należy dokładnie określić lokalizację oraz, jeśli to możliwe, wykonać zdjęcie.

Ważne jest również, aby nie usuwać barszczu Sosnowskiego samodzielnie. Informację o jego występowaniu należy przekazać do urzędu miasta lub gminy. Samorząd zleci usunięcie rośliny wyspecjalizowanej firmie, dysponującej odpowiednim sprzętem i zabezpieczeniami.

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