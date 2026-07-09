Rozpoczął się przegląd filmów w ramach festiwalu "Freedom film Festiwal" Jury wybierze zwycięzce wobec 27 zgłoszonych filmów

Nadesłane na ogólnopolski konkurs filmowy ocenia jury w składzie Piotr Cyrwus, Kamila Urzędowska, Magdalena Łazarkiewicz i Maciej Rzączyński. To oni zdecydują do czyich rąk w sobotę - podczas gali Kameralnego Lata- trafi statuetka Złotego Łucznika.

- Przede wszystkim będę się kierowała pierwszym odczuciem po obejrzeniu filmu. Potem będę zwracał uwagę na kwestie techniczne, konstrukcję filmu, grę aktorską. Po każdym seansie, każdy zostaję z jakimiś przemyśleniami i to będzie miało wpływ - mówi aktorka Kamila Urzędowska, którą zobaczymy już we wrześniu w nowej ekranizacji Lalki B. Prusa. Kamila Urzędowska gra tam Izabelę Łęcką.

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W sobotę rozpocznie się Międzynarodowa Część konkursu Freedom Film Festiwal. Tutaj w jury zasiądzie m.in. aktorka Anna Mucha.

Zobacz galerię z otwarcia festiwalu Kameralne Lato: