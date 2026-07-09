Rozpoczął się przegląd filmów w ramach festiwalu "Freedom film Festiwal" Jury wybierze zwycięzce wobec 27 zgłoszonych filmów

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-09 10:44

Ruszył Ogólnopolski konkurs filmowy Freedom Film Festiwal. Jury musi wybrać najlepszy film spośród 27 nadesłanych obrazów. Motywem przewodnim jest wolność

Grupa osób z niebieskimi flagami Freedom Film Festiwal przed budynkiem. O wydarzeniu przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Sandra Białek-PAwłowska/ Archiwum prywatne

Nadesłane na ogólnopolski konkurs filmowy ocenia jury w składzie Piotr Cyrwus, Kamila Urzędowska, Magdalena Łazarkiewicz i Maciej Rzączyński. To oni zdecydują do czyich rąk w sobotę - podczas gali Kameralnego Lata- trafi statuetka Złotego Łucznika. 

- Przede wszystkim będę się kierowała pierwszym odczuciem po obejrzeniu filmu. Potem będę zwracał uwagę na kwestie techniczne, konstrukcję filmu, grę aktorską. Po każdym seansie, każdy zostaję z jakimiś przemyśleniami i to będzie miało wpływ - mówi aktorka Kamila Urzędowska, którą zobaczymy już we wrześniu w nowej ekranizacji Lalki B. Prusa. Kamila Urzędowska gra tam Izabelę Łęcką. 

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W sobotę rozpocznie się Międzynarodowa Część konkursu Freedom Film Festiwal. Tutaj w jury zasiądzie m.in. aktorka Anna Mucha. 

Zobacz galerię z otwarcia festiwalu Kameralne Lato: 

Kameralne Lato
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