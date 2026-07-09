Straż miejska musiała już interweniować na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Od trzech tygodni funkcjonuje tam specjalny posterunek

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-09 10:14

Pierwsze dni posterunku w szpitalu i pierwsze interwencje. Radomscy strażnicy miejscy od 3 tygodni dyżurują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Strażniczka miejska w posterunku na radomskim SOR. O bezpieczeństwie w szpitalu przeczytasz w Eska Radom.
Autor: RSS/ Wiktoria Kościelniak/ Materiały prasowe

Utworzenie specjalnego posterunku straży miejskiej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym to inicjatywa dyrekcji lecznicy i miasta. Na oddziale dochodziło do różnych niebezpiecznych sytuacji. Często były one wszczynane przez pacjentów pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Od prawie miesiąca to co dzieje się przy wejściu i na poczekalni SOR kontroluję strażnik miejski. 

- Odczuwamy znaczną zmianę i jest znacznie spokojniej. My czujemy się znacznie bezpieczniej, ale znacznie bezpieczniej czują się nasi pacjenci - mówi Urszula Wierzbicka pielęgniarka koordynująca na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. 

Strażnicy miejscy musieli interweniować na SOR już pierwszego dnia. 

- Już pierwszego dnia trafiliśmy na całkiem ciekawą sytuację, gdzie strażnicy musieli użyć siły fizycznej, musiał być wzywany patrol i tak dalej.  Mamy też pierwszy przypadek, gdzie została naruszona nietykalność cielesna funkcjonariusza. Myślę, że to są złe dobrego początki 0  ta nasza praca prewencyjna, myślę, że będzie skutkować i wpływać na zachowania na SOR - mówi Grzegorz Sambor z radomskiej straży miejskiej. 

Przypomnijmy. W tym roku Szpitalny Oddział Ratunkowy został oddany do użytku. Jego rozbudowa i wyposażenie kosztowały 60 milionów złotych. 

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