Straż miejska musiała już interweniować na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Od trzech tygodni funkcjonuje tam specjalny posterunek

Utworzenie specjalnego posterunku straży miejskiej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym to inicjatywa dyrekcji lecznicy i miasta. Na oddziale dochodziło do różnych niebezpiecznych sytuacji. Często były one wszczynane przez pacjentów pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Od prawie miesiąca to co dzieje się przy wejściu i na poczekalni SOR kontroluję strażnik miejski.

- Odczuwamy znaczną zmianę i jest znacznie spokojniej. My czujemy się znacznie bezpieczniej, ale znacznie bezpieczniej czują się nasi pacjenci - mówi Urszula Wierzbicka pielęgniarka koordynująca na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Strażnicy miejscy musieli interweniować na SOR już pierwszego dnia.

- Już pierwszego dnia trafiliśmy na całkiem ciekawą sytuację, gdzie strażnicy musieli użyć siły fizycznej, musiał być wzywany patrol i tak dalej. Mamy też pierwszy przypadek, gdzie została naruszona nietykalność cielesna funkcjonariusza. Myślę, że to są złe dobrego początki 0 ta nasza praca prewencyjna, myślę, że będzie skutkować i wpływać na zachowania na SOR - mówi Grzegorz Sambor z radomskiej straży miejskiej.

Przypomnijmy. W tym roku Szpitalny Oddział Ratunkowy został oddany do użytku. Jego rozbudowa i wyposażenie kosztowały 60 milionów złotych.

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