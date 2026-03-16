Rozpoczyna się remont ul. Bernardyńskiej w Radomiu. Parking w tym miejscu będzie nieczynny do odwołania

O potrzebie przebudowie ulicy Bernardyńskiej mówi się od lat. Teraz miasto przystępuje do długo wyczekiwanego remontu ul. Bernardyńskiej i parkingu.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonawca przebuduje istniejący parking przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, na którym - po zakończeniu prac - będzie blisko 200 miejsc. Na ul. Bernardyńskiej pojawi się nowa nawierzchnia jezdni, powstaną też chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Wybudowana będzie także kanalizacja deszczowa, pojawi się oświetlenie uliczne. Zwieńczeniem robót będzie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także zagospodarowanie zieleni - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
Prace przy przebudowie ul. Bernardyńskiej mają trwać do października.
