Rozpoczyna się remont ul. Bernardyńskiej w Radomiu. Parking w tym miejscu będzie nieczynny do odwołania

Wojciech Wójcikowski
2026-03-16 12:00

Od dzisiaj do odwołania zamknięty zostanie parking przy ul. Bernardyńskiej naprzeciwko Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Drogowcy rozpoczynają w tym miejscu długo wyczekiwany remont.

Bernardynska

Autor: MZDIK Radom / Materiały prasowe

O potrzebie przebudowie ulicy Bernardyńskiej mówi się od lat. Teraz miasto przystępuje do długo wyczekiwanego remontu ul. Bernardyńskiej i parkingu. 

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wykonawca przebuduje istniejący parking przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, na którym - po zakończeniu prac - będzie blisko 200 miejsc. Na ul. Bernardyńskiej pojawi się nowa nawierzchnia jezdni, powstaną też chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Wybudowana będzie także kanalizacja deszczowa, pojawi się oświetlenie uliczne. Zwieńczeniem robót będzie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, a także zagospodarowanie zieleni - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu 

Prace przy przebudowie ul. Bernardyńskiej mają trwać do października. 

