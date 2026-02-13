Rusza wystawa "Rafał Malczewski. Narty, dancing, brydż" - to pierwsza w radomskim muzeum tak bogata w treści ekspozycja prac artysty

To wyjątkowa podróż do Zakopanego lat dwudziestych i trzydziestych – pełna koloru, humoru i radości życia. Już dziś otwarcie wystawy pt. "Rafał MAlczewski Narty, Dancing, Brydź". Prezentację prac Rafała Malczewskiego wzbogacą dzieła twórców Rafałowi współczesnych, z którymi artysta się przyjaźnił lub których twórczość mieści się w orbicie hasła Narty -Dansing - Brydż.

Radom- edukacyjna strefa powstała na radomskim lotnisku

Pokażemy nie tylko prace Rafała Malczewskiego, ale też jego przyjaciół i współczesnych artystów – w tym Witkacego, Zofię Stryjeńską czy Augusta Zamoyskiego. Punktem wyjścia będzie Zakopane lat dwudziestych i trzydziestych, w czasie kiedy kuracjusze, wczasowicze, przybysze i tubylcy zachłysnęli się wolnością. Nowe sposoby spędzania wolnego czasu, odkrycie rożnych sportów zimowych, ale także moda na dancingi, jazz, gry karciane - czytamy na stronie muzeum

Przypomnijmy, wernisaż już dziś o godz. 17 w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Wystawę będzie można oglądać do końca maja.

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: To najpiękniejsze średniowieczne miasteczko w łódzkim. Kiedyś było częścią Mazowsza