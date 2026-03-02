Ruszyła rekrutacja do radomskich podstawówek!

Postępowanie, wzorem lat poprzednich, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Rodzice korzystają ze strony internetowej: www.oswiatawradomiu.pl . W roku szkolnym 2026/2027 do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2019) objęte obowiązkiem szkolnym i dzieci 6-letnie (urodzone w 2020 roku) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły podstawowej przyjmowani są kandydaci z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych spoza obwodu przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Radomiu nr 461/2017 z dnia 27 marca 2017 roku. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przez siebie szkół podstawowych, układając własną listę preferencji. Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej lub klasy sportowej dodatkowo dołączają kwestionariusz, który można pobrać ze strony szkoły prowadzącej rekrutację. Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, których stan zdrowia umożliwia podjęcie nauki w takim oddziale i jest on potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej - tłumaczy wice prezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

Rodzice, którzy nie korzystają z komputera pobierają wniosek w dowolnej szkole, wypełniają odręcznie i składają do placówki pierwszego wyboru.

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej na terenie Gminy Miasta Radomia za pomocą Profilu Zaufanego. Należy wypełnić w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, dołączyć skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych oraz podpisać wniosek profilem zaufanym.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego w szkole podstawowej prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania na stronie www.radom.pl, zakładka: Edukacja – Szkoły i placówki samorządowe – Informacje) oraz przedstawienie do wglądu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – Wydział Edukacji, pok.267, 266, 265.

Wykaz szkół podstawowych prowadzących kształcenie integracyjne i specjalne dostępny jest na stronie www.radom.pl, zakładka: Edukacja – Szkoły i placówki samorządowe – Informacje).