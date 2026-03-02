To pierwsza taka operacja w Radomiu. Na Józefowie innowacyjnie usunięto nowotwór

Zabieg znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu wczesnych postaci nowotworów przełyku, żołądka i jelita grubego, a także wybranych zmian przednowotworowych. W określonych wskazaniach pozwala na uzyskanie resekcji radykalnej bez konieczności klasycznej interwencji chirurgicznej. Stanowi pomost pomiędzy klasyczną polipektomią a zabiegiem operacyjnym – czytamy w komunikacie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. - Dla pacjentów oznacza to krótszy czas hospitalizacji, mniejsze obciążenie organizmu oraz szybszą rekonwalescencję i powrót do codziennej aktywności. Usunięcie zmiany w całości umożliwia dokładną ocenę histopatologiczną, która stanowi podstawę do dalszego postępowania terapeutycznego.