To pierwsza taka operacja w Radomiu. Na Józefowie innowacyjnie usunięto nowotwór

Skraca czas pobytu w szpitalu i zmniejsza ewentualne komplikacje. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie przeprowadzono endoskopowy zbieg usunięcia nowotworu.
Zabieg znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu wczesnych postaci nowotworów przełyku, żołądka i jelita grubego, a także wybranych zmian przednowotworowych. W określonych wskazaniach pozwala na uzyskanie resekcji radykalnej bez konieczności klasycznej interwencji chirurgicznej. Stanowi pomost pomiędzy klasyczną polipektomią a zabiegiem operacyjnym – czytamy w komunikacie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. - Dla pacjentów oznacza to krótszy czas hospitalizacji, mniejsze obciążenie organizmu oraz szybszą rekonwalescencję i powrót do codziennej aktywności. Usunięcie zmiany w całości umożliwia dokładną ocenę histopatologiczną, która stanowi podstawę do dalszego postępowania terapeutycznego.
W Radomiu taką operację przeprowadzono po raz pierwszy.
Do niedawna procedura ESD wykonywana była jedynie w kilku–kilkunastu ośrodkach klinicznych w Polsce, co wiązało się dla pacjentów z koniecznością wyjazdu do innego, często oddalonego miasta. Ponadto wdrożenie ESD i zakup odpowiedniego sprzętu stanowią wstęp do wdrażania kolejnych zaawansowanych technik endoskopowych przeprowadzanych w tzw. trzeciej przestrzeni, czyli wewnątrz ściany przewodu pokarmowego – mówi Paweł Kołodziej, lekarz przeprowadzający zabieg
Zabieg przeprowadzono w pracowni endoskopii szpitala na Józefowie.