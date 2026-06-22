Ryk silników i kłęby dymu! Nadchodzi 11. Jadar Family Drift w Jedlińsku! W tym roku jedziemy dla Dominika!

Fani motorsportu i mocnych wrażeń mogą już odliczać dni. W niedzielę, 28 czerwca 2026 roku, parking przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jedlińsku (tuż przy trasie międzynarodowej E77) zamieni się w ryczące i dymiące centrum motoryzacyjne regionu. Do dyspozycji profesjonalnych kierowców driftingowych z całej Polski będzie ogromny, wyasfaltowany plac o powierzchni ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych, a całe miasteczko zlotowe zajmie aż 15 tysięcy m²!

Wielkie serca motocyklistów i kierowców: Jedziemy dla Dominika!

Wielkie serca motocyklistów i kierowców: Jedziemy dla Dominika!Jadar Family Drift to impreza o charakterze rodzinnego pikniku, ale jej najważniejszym punktem jest niesienie pomocy. Podczas 11. edycji cała motoryzacyjna społeczność jednoczy siły, by wspomóc Dominika Graneckiego w jego walce z dystrofią mięśniową Duchenne'a (DMD). Każda złotówka zostawiona na miejscu oraz wpłaty na dedykowaną zbiórkę (np.TUTAJ) przybliżają chłopca do wygranej z ciężką chorobą. Pokażmy, że fani motoryzacji mają ogromne serca!

Driftujące ciężarówki i loty helikopterem – lista atrakcji zwala z nóg!

Organizatorzy zadbali o to, aby tegoroczny jubileusz na długo zapadł w pamięć. Poza pokazami mistrzów kierownicy, którzy będą latać bokiem centymetry od barier, na odwiedzających czeka masa unikalnych atrakcji:

TAXI DRIFT: Legendarna atrakcja, czyli możliwość wskoczenia na fotel pasażera profesjonalnego auta driftowego i poczucia ekstremalnych przeciążeń na własnej skórze.

DRIFT TRUCK: Coś dla fanów naprawdę wielkiego kalibru! Przejazd w fotelu pasażera wyczynowej, specjalnie zmodyfikowanej... ciężarówki driftowej!

FLY TAXI: Chcecie zobaczyć dymiący plac i całą imprezę z lotu ptaka? Podczas wydarzenia organizowane będą wyjątkowe podniebne przeloty widokowe.

Wystawa Statyczna: Najnowsze modele samochodów, spektakularne projekty tuningowe oraz wyjątkowe motoryzacyjne perełki.

Wystawa Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT): Gratka dla fanów militariów i nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Szykujcie aparaty, zabierajcie całe rodziny i znajomych. W Jedlińsku będzie głośno, widowiskowo i – co najważniejsze – zrobimy tam wspólnie mnóstwo dobra! Do zobaczenia na miejscu!