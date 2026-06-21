Za nami XIV Półmaraton Radomskiego Czerwca '76!

Rekordowa frekwencja na wyjątkową rocznicę. Prawie 1200 osób ukończyło tegoroczny Półmaraton Radomskiego Czerwca '76. Na podium - zarówno na pierwszym, jak i drugim miejscu uplasowali się obywatele Kenii.

Trzecie miejsce zajął radomianin Mateusz Kaczor.

Próbowałem walczyć o zwycięstwo, ale jednak koledzy z Kenii chyba bardziej są przyzwyczajeni do takich warunków pogodowych, ale też mieli bardzo ciężko - powiedział Mateusz Kaczor.

Tegoroczna edycja była rekordowa pod względem frekwencji. Bieg ukończyło prawie 1200 osób.

Jest to absolutny rekord, bo najwięcej biegaczy półmaraton ukończyło w trzeciej edycji, wtedy było 1027 osób - powiedział Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia Biegiem Radom. - Trasa była trudna i wymagająca, do tego pogoda również nie sprzyjała, bo było bardzo gorąco.

W tym roku półmaraton odbył się po raz 14.