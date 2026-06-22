Zmiany kadrowe w radomskiej drużynie. Bruno Baltazar nie jest już trenerem Radomiaka Radom

Radomiak Radom oficjalnie poinformował, że Bruno Baltazar przestał pełnić funkcję pierwszego trenera zespołu. Przypomnijmy Portugalczyk powrócił do Radomia pod koniec marca tego roku. Jego zadaniem było uratowanie drużyny przed spadkiem do 1 ligi. Pod wodzą Baltazara Zieloni rozegrali osiem ligowych spotkań, odnosząc trzy zwycięstwa, notując dwa remisy i ponosząc trzy porażki. Najważniejszym momentem jego krótkiej kadencji było przełomowe zwycięstwo 2:1 nad Widzewem Łódź. To właśnie ten mecz zapoczątkował serię trzech wygranych z rzędu, która okazała się kluczowa dla pozostania Radomiaka w PKO Bank Polski Ekstraklasie.

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Trenerze, dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalizm oraz pracę wykonaną na rzecz Radomiaka Radom. Życzymy powodzenia i wielu sukcesów w dalszej karierze szkoleniowej - czytamy na stronie rksradomiak.pl

O tym kto zostanie nowym trenerem klub ma poinformowa już dziś.

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