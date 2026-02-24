Są chętni do przebudowy ul. Sandomierskiej

Karol Pakosz
2026-02-24 10:11

W przetargu na prace zgłosiło się 11 wykonawców. Prace wedle projektu mają być prowadzone na 500 metrowym odcinku drogi.

Ul. Sandomierska w Radomiu

i

Autor: MZDiK/ Materiały prasowe

Miasto otworzyło oferty przetargowe na przebudowę ul. Sandomierskiej na radomskim Ustroniu. Łącznie zgłosiło się 11 wykonawców. Najtańsza oferta opiewa na blisko 2,8 mln złotych. Miasto na to zadanie przeznaczyło 3,6 mln złotych. Teraz wszystkie propozycje weryfikowane są pod kątem formalnym, rachunkowym i prawnym.

Przypomnijmy, projekt przebudowy zakłada pracę na 500 metrowym odcinku. Ma zostać na nim ułożona nowa nawierzchnia. Przewidziano także wykonanie m.in. zjazdów, chodników i miejsc postojowych. W przypadku wyłonienia wykonawcy, będzie miał on na wykonanie prac 6 miesięcy od dnia wykonania umowy.

