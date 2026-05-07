Są pierwsze ruchy transferowy w drużynie Moya Radomka Radom

Daria Żurowska
2026-05-07 15:25

Brigitta Petrenkó oraz Oleksandra Molchanova zostają w Radomiu. Obie rozgrywające przedłużyły kontrakt z klubem Moya Radomka Radom na kolejny sezon. Dla obu zawodniczek będzie to drugi sezon w biało-niebieskich barwach.

Autor: MOYA Radomka Radom/ Materiały prasowe

Brigitta Petrenkó w minionych rozgrywkach pełniła rolę pierwszej rozgrywającej. Wystąpiła w 24 spotkaniach, zdobywając 97 punktów. Natomiast Oleksandra Molchanova jako zmienniczka wielokrotnie pokazywała się z dobrej strony, a jej dobra dyspozycja została doceniona m.in. statuetką MVP w meczu z Nowym Dworem Mazowieckim.

Oleksandra Molchanova miała ważny kontrakt z nami na nowy sezon, więc jest to kontynuacja naszej współpracy. Jednak nawet gdyby tak nie było, na pewno chcielibyśmy, żeby została z nami na kolejny sezon. To bardzo młoda i zdolna zawodniczka, która pokazała się z dobrej strony w kilku meczach, zdobywając m.in. statuetkę MVP spotkania z Nowym Dworem czy będąc wyróżniającą się zawodniczką drużyny w meczu Pucharu CEV. Warto w nią inwestować i dlatego cieszymy się, że podpisaliśmy tę umowę już w zeszłym roku na dwa lata.

Występ Brigitty Petrenkó oceniamy jako dobry. Owszem, rozglądaliśmy się za innymi rozgrywającymi, które ewentualnie mogłyby ją zastąpić, bo nie wiedzieliśmy, jaką decyzję podejmie Brigi. Po miesiącu rozmów i analiz zdecydowaliśmy jednak, że będziemy kontynuować tę współpracę. Brigitta pojechała teraz na kadrę i będzie pierwszą rozgrywającą reprezentacji Węgier, co również jest dużym plusem w kontekście przygotowań do nowego sezonu - mówi Łukasz Kruk, dyrektor zarządzający MOYA Radomką Radom

Przypomnijmy siatkarki Moya Radomka Radom zajęły w minionym sezonie 9 miejsce.

