Są znane przyczyny śmierci dwumiesięcznego dziecka. Do zdarzenia doszło w w styczniu w jednym z mieszkań w centrum Radomia

Ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa z rozpoczynającym się zapaleniem płuc była przyczyną zgonu dwumiesięcznego dziecka w Radomiu. ​Przypomnijmy. Chłopczyk został znaleziony martwy przez swoją matkę w jednym z mieszkań w Radomiu.

i Autor: Wojciech Wójcikowski