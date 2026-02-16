Są znane przyczyny śmierci dwumiesięcznego dziecka. Do zdarzenia doszło w w styczniu w jednym z mieszkań w centrum Radomia

Z relacji służb, które przybyły do mieszkania wynikało, że lokal był wychłodzony. Woda w butelkach była zamrożona, na oknach był szron. Śledczy zdecydowali się zlecić sekcję zwłok dziecka.
- Lekarz stwierdził, że przyczyną śmierci dziecka była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa z rozpoczynającym się śródmiąższowym zapaleniem płuc. Natomiast jeśli chodzi o warunki w jakich to dziecko przebywało mogły mieć wpływ na zgon, biegły wypowie się w dalszej części postępowania po zapoznaniu się z całokształtem materiału dowodowego - mówi Cezary Ołtarzewski, Prokurator Rejonowy z Prokuratury Radom Wschód.
Obecnie śledztwo toczy się w sprawie, nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.
