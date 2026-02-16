Jak w styczniu wygladała sytuacja na rynku pracy w powiecie radomskim?

Wzrosła liczby zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie radomskim. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu przedstawił dane dotyczące rynku pracy w styczniu. Pod koniec miesiąca zarejestrowanych było 7963 osób, co oznacza że w porównaniu do grudnia ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 293. Jak mówi Piotr Krakowiak, dyrektor PUP w Radomiu, styczeń od lat jest miesiącem gdzie obserwuje się przejściowy wzrost rejestrujących się w urzędach pracy:

Zjawisko to ma charakter cykliczny i przewidywalny, a jego przyczyny wynikają ze specyfiki końca roku kalendarzowego oraz struktury zatrudnienia w wielu branżach. Do najważniejszych czynników należą: Zakończenie umów terminowych, koniec prac sezonowych, wstrzymanie procesów rekrutacyjnych pod koniec roku oraz rejestracje związane z dostępem do świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych

W styczniu w PUP zarejestrowało się 767 osób, przy czym 123 uzyskały status osoby bezrobotnej po raz pierwszy. Większość posiadała doświadczenie zawodowe co ma wskazywać na rotacyjny charakter części zjawisk na lokalnym rynku. Jednoczesnie, jak dodaje dyrektor PUP, w ubiegłym miesiący z ewidencji wyłączono 474 osoby z czego 288 w związku z podjęciem zatrudnienia:

To istotny wskaźnik potwierdzający, że mimo sezonowego wzrostu liczby rejestracji, rynek pracy pozostaje aktywny, a pracodawcy w dalszym ciągu prowadzą procesy rekrutacyjne.

W tym czasie do PUP pracodawcy zgłosili 92 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Nie zgłoszono żadnych zwolnień grupowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia ubiegłego roku, stopa bezrobocia w powiecie radomskim wynosiła 16,8%.