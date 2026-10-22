Uczniowie z PSP nr 13 byli w Miejskim Urzędzie Pracy na warsztatach. Trwa Ogólnopolsk Tydzień Kariery

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-22 14:51

Pokazują młodym ludziom gdzie mogą się uczyć i jakie trzeba mieć predyspozycję do danego zawodu. Trwają ogólnopolskie Dni Kariery. W ich programie ​są warsztaty, konsultacje i spotkania z doradcami. W ramach akcji uczniowie z PSP numer 13 w Radomiu byli w Miejskim Urzędzie Pracy.

MUP
Autor: WW

Młodzi ludzie kończący szkołę podstawową często sami nie wiedzą jak potoczy się ich kariera. Zatrudnieni w szkołach doradcy zawodowi mają pokazać możliwości dalszej edukacji a potem zdobycia pracy. Dodatkowe warsztaty i spotkania odbywają się w trwającym w tym tygodniu Ogólnopolskim Dniu Kariery. W działania włącza się Miejski Urząd Pracy w Radomiu. 

Już od dłuższego  się rozwija taki taki system współpracy, że z jednej strony my staramy się odwiedzać szkoły. Z drugiej strony często gościmy tutaj uczniów - tak jest dzisiaj. Mają okazję do  obejrzenie urzędu, zobaczenie, jak funkcjonuje. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy  muszą znać takie podstawowe zasady społeczne i  do czego ten urząd  pracy może im być potrzebny - mówi Sebastian Murawski zastępca dyrektora w Miejskim Urzędzie Pracy w Radomiu. 

W Miejskim Urzędzie Pracy pojawili się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Radomiu. 

Zjawiliśmy tu się z klasą ósmą, żeby uczestniczyć warsztatach na temat jak pomagać, budować swoją przyszłość. To ma przyczynić się do tego aby nasza młodzież wiedziała co począć ze sobą w kolejnych etapach edukacji -  mówi Katarzyna Lipka doradca zawodowy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Radomiu. 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pracownicy urzędu byli także na prelekcjach w szkołach na terenie miasta. 

 

ROLKI