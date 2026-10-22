Uczniowie z PSP nr 13 byli w Miejskim Urzędzie Pracy na warsztatach. Trwa Ogólnopolsk Tydzień Kariery

Młodzi ludzie kończący szkołę podstawową często sami nie wiedzą jak potoczy się ich kariera. Zatrudnieni w szkołach doradcy zawodowi mają pokazać możliwości dalszej edukacji a potem zdobycia pracy. Dodatkowe warsztaty i spotkania odbywają się w trwającym w tym tygodniu Ogólnopolskim Dniu Kariery. W działania włącza się Miejski Urząd Pracy w Radomiu.

Już od dłuższego się rozwija taki taki system współpracy, że z jednej strony my staramy się odwiedzać szkoły. Z drugiej strony często gościmy tutaj uczniów - tak jest dzisiaj. Mają okazję do obejrzenie urzędu, zobaczenie, jak funkcjonuje. Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy muszą znać takie podstawowe zasady społeczne i do czego ten urząd pracy może im być potrzebny - mówi Sebastian Murawski zastępca dyrektora w Miejskim Urzędzie Pracy w Radomiu.

W Miejskim Urzędzie Pracy pojawili się uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Radomiu.

Zjawiliśmy tu się z klasą ósmą, żeby uczestniczyć warsztatach na temat jak pomagać, budować swoją przyszłość. To ma przyczynić się do tego aby nasza młodzież wiedziała co począć ze sobą w kolejnych etapach edukacji - mówi Katarzyna Lipka doradca zawodowy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Radomiu.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pracownicy urzędu byli także na prelekcjach w szkołach na terenie miasta.