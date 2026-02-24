Schowali narkotyki w kanapie i bieliźnie. Policjanci z Radomia nie dali się zwieść!

Akcja kryminalnych w Radomiu. Zabezpieczono amfetaminę i marihuanę

Działania policjantów z Wydziału Kryminalnego miały miejsce 20 lutego na terenie Radomia. Kryminalni wkroczyli na wytypowaną wcześniej posesję, gdzie zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 23, 26 oraz 66 lat. Podczas dokładnego przeszukania pomieszczeń, które wynajmowali zatrzymani, funkcjonariusze odkryli znaczące ilości nielegalnych substancji. Łącznie zabezpieczono ponad 4,2 kilograma amfetaminy oraz około pół kilograma marihuany, co stanowi potężny cios w lokalny rynek narkotykowy.

Narkotyki ukryte w kanapie i bieliźnie. Pomysłowość handlarzy

Mężczyźni wykazali się dużą kreatywnością, próbując ukryć nielegalny towar przed policją. Główna część narkotyków, w tym amfetamina i marihuana, została znaleziona w specjalnie przygotowanych skrytkach wewnątrz kanapy oraz w kolumnach głośnikowych. To jednak nie wszystko, ponieważ jeden z zatrzymanych mężczyzn próbował ukryć blisko 60 gramów amfetaminy w swojej bieliźnie. Skrupulatność radomskich policjantów pozwoliła na ujawnienie wszystkich nielegalnych substancji, które natychmiast trafiły do policyjnego depozytu.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla zatrzymanych w Radomiu

Wszyscy trzej mężczyźni zostali przewiezieni do komendy, a następnie doprowadzeni do prokuratury. Dwóch z nich, 23-latek i 66-latek, usłyszało zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora, sąd w niedzielę 22 lutego 2026 roku, podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Obaj podejrzani trafili do aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

