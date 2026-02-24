51-latek wsiadł za kółko na podwójnym gazie. Jego jazdę przerwał policjant w cywilu

Pijany kierowca na Słowackiego w Radomiu. Zaniepokoiło go dziwne zachowanie

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, 20 lutego 2026 roku, około godziny 15.45. Funkcjonariusz radomskiej komendy, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył na ulicy Słowackiego mężczyznę, którego zachowanie od razu wzbudziło jego podejrzenia. Osoba ta stała przy Mercedesie i wyraźnie chwiała się na nogach, mając problemy z utrzymaniem równowagi. Wskazywało to, że może znajdować się pod silnym wpływem alkoholu, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla innych.

Niebezpieczna jazda ulicami miasta. Policjant ruszył za mercedesem

Mimo swojego stanu mężczyzna po chwili wsiadł za kierownicę i ruszył w kierunku centrum Radomia. Policjant, który obserwował całą sytuację, bez wahania podjął decyzję o interwencji i pojechał za podejrzanym pojazdem. Styl jazdy kierowcy mercedesa tylko potwierdził wcześniejsze obawy funkcjonariusza. Samochód poruszał się od jednej krawędzi jezdni do drugiej, gwałtownie hamował i nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy, co stwarzało realne niebezpieczeństwo kolizji.

Obywatelskie zatrzymanie nietrzeźwego. Szybka interwencja na osiedlu

Po przejechaniu kilkuset metrów niebezpieczny rajd zakończył się, gdy kierowca skręcił w jedną z uliczek prowadzących na osiedle mieszkaniowe. Miał tam widoczne trudności z wykonaniem prostego manewru, co ostatecznie zmusiło go do zatrzymania pojazdu. Tę chwilę wykorzystał policjant, który podbiegł do mercedesa i otworzył drzwi od strony kierującego. Od razu wyczuł silną woń alkoholu, dlatego natychmiast polecił mężczyźnie zgasić silnik i oddać kluczyki.

Blisko 2 promile na alkomacie. 51-latek z Radomia stracił prawo jazdy

Funkcjonariusz niezwłocznie powiadomił o zdarzeniu dyżurnego, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Wkrótce na miejsce przybył patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło najgorsze przypuszczenia. Policyjny alkomat wskazał, że 51-letni mieszkaniec Radomia miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. W związku z tym zatrzymano mu prawo jazdy, a jego samochód został odholowany na policyjny parking.

Co grozi za jazdę po alkoholu? Mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia

Nieodpowiedzialne zachowanie 51-latka będzie miało poważne konsekwencje prawne. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Oprócz tego będzie musiał zapłacić wysoką grzywnę oraz uiścić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dzięki obywatelskiej postawie policjanta po służbie udało się uniknąć drogowej tragedii.

Źródło: Policja.pl

5 osób zatrzymanych w sprawie nielegalnego handlu opioidami i lekami z morfiną [GALERIA]

6