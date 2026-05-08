Sezon na zabawę czas start! ZUK Radom sprawdza place zabaw. Czy jest bezpiecznie?

Maj to tradycyjnie czas najbardziej intensywnych prac na radomskich terenach rekreacyjnych. Pod lupą ZUK znajdują się nie tylko piaskownice i drabinki w popularnych parkach, takich jak Leśniczówka, Planty czy Stary Ogród, ale także osiedlowe siłownie pod chmurką i skateparki.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Ponad 100 kontroli dziennie

Pracownicy ZUK Radom nie próżnują. Harmonogram jest napięty, bo pod opieką zakładu znajduje się ogromna liczba obiektów rozproszonych po całym mieście. Cel jest jeden: wyeliminowanie jakiegokolwiek ryzyka wypadku.

– Nasze kontrole odbywają się codziennie. Sprawdzamy ponad sto miejsc każdego dnia. Kluczowe jest, aby każde urządzenie było sprawne i bezpieczne dla użytkowników – podkreśla Marcin Gutkowski z radomskiego ZUK-u.

Podczas przeglądów inspektorzy weryfikują m.in.:

Stabilność konstrukcji – czy huśtawki i drabinki nie są obluzowane.

Stan nawierzchni amortyzującej – czy piasek, kora lub maty gumowe chronią przed skutkami ewentualnego upadku.

Elementy ruchome – stan łańcuchów, łożysk i siedzisk.

Czystość i brak ostrych krawędzi – czy urządzenia nie zostały zdewastowane.

Wandalizm to największy problem

Niestety, statystyki psuje nie tylko naturalne zużycie materiałów, ale przede wszystkim wandalizm. Jak informują służby miejskie, młodzi ludzie często korzystają z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem (np. przeciążając huśtawki dla maluchów), co prowadzi do szybkich uszkodzeń.

W przypadku wykrycia usterki, procedura jest jasna: miejsce jest natychmiast zabezpieczane taśmą ostrzegawczą, a urządzenie wyłączane z użytku do czasu naprawy. W niektórych przypadkach konieczna jest całkowita wymiana elementów, co generuje spore koszty dla budżetu miasta.

Standardy 2026: Radom stawia na profesjonalizm

Warto zaznaczyć, że kontrole w 2026 roku są jeszcze bardziej rygorystyczne. ZUK korzysta z nowoczesnych wytycznych, współpracując z wyspecjalizowanymi jednostkami certyfikującymi. Każdy plac zabaw musi posiadać aktualny regulamin, do którego przestrzegania apelują urzędnicy.

Co możesz zrobić jako rodzic?

Jeśli zauważysz uszkodzoną zabawkę, obluzowaną śrubę lub zdewastowaną ławkę, nie czekaj na rutynową kontrolę! Usterki można zgłaszać bezpośrednio do Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu:

Telefonicznie: 48 389 26 30

Mailowo: [email protected]

Pamiętajmy, że wspólna troska o miejską infrastrukturę to gwarancja, że nasze dzieci będą mogły bawić się bez obaw o zdrowie.