Śledztwo ws. Enei Nowej Energii przedłużone. Prokuratura czeka na dokumenty z Chin

Prokuratura Okręgowa w Lublinie przedłużyła do stycznia 2027 roku śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień przez osoby zajmujące wysokie stanowiska w spółkach Enea i Enea Nowa Energia. Postępowanie obejmuje m.in. umowy na usługi doradcze związane z planowaną budową fabryki modułów fotowoltaicznych.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, w ostatnim czasie zakończono kolejne czynności prowadzone w ramach międzynarodowej pomocy prawnej w Chinach i Hongkongu.

Materiały z realizacji tych czynności zleconych właśnie wpłynęły do prokuratury. Prokurator powołał biegłego tłumacza do przetłumaczenia tych dokumentów. Po uzyskaniu tłumaczenia prokurator zapozna się ze zrealizowanymi materiałami i oceni ich kompletność oraz to czy wszystkie zlecone czynności zostały wykonane. Nadto zasięgnięta została opinia biegłego z zakresu ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwami, a śledztwo na wniosek prokuratora zostało przedłużone do stycznia 2027 roku.

Postępowanie nadal prowadzone jest „w sprawie”, co oznacza, że dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Prokuratura przesłuchała świadków, zgromadziła materiał dowodowy.

Śledztwo zostało wszczęte w styczniu 2023 roku po zawiadomieniu złożonym przez ówczesny zarząd Enei S.A. Początkowo prowadziła je Prokuratura Regionalna w Lublinie, a następnie sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa.

Według prokuratury postępowanie dotyczy działań podejmowanych od grudnia 2020 do stycznia 2023 roku w związku z planowaną inwestycją w Radomiu. Początkowo śledczy szacowali możliwą szkodę majątkową na blisko milion złotych. W lutym 2025 roku postępowanie zostało rozszerzone o kolejne wątki, a wartość potencjalnej szkody oszacowano na ponad 4 miliony złotych.

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