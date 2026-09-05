Słowackiego znów przejezdna. Autobusy wracają na stałe trasy

Zakończył się remont odcinka ulicy Słowackiego, od ulicy 25 Czerwca do wiaduktu. W ramach prac wymieniono nawierzchnię asfaltową. Droga jest już w pełni przejezdna.

W związku z zakończeniem prac, ponownie działa także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca/Sienkiewicza oraz 25 Czerwca/Słowackiego. Na remontowanym odcinku ulicy Słowackiego brakuje jeszcze oznakowania poziomego. Ze względów technicznych pojawi się ono później. Pracownicy firmy wykonującej inwestycję przenieśli się teraz na ul. 25 Czerwca. W ramach zadania inwestycyjnego, prowadzone są teraz roboty przy budowie nowego chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Żeromskiego i 25 Czerwca do przystanku autobusowego znajdującego się pomiędzy ulicami Skłodowskiej-Curie i Kelles-Krauza. W związku z tym wykonawca tymczasowo wyłączył z ruchu jeden pas jezdni, jadąc od strony centrum w kierunku dworca PKP, informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Od poniedziałku, 7 września, autobusy komunikacji miejskiej linii 2, 4, 14, 15 i N3 wrócą na swoje stałe trasy. Oznacza to jednocześnie likwidację dotychczasowych objazdów prowadzonych ulicami Olszewskiego, Trasą N-S lub Żeromskiego.

Przywrócone zostanie również funkcjonowanie przystanków Słowackiego / Nowogrodzka 02 i 03 w obu kierunkach.

Po zakończeniu remontu autobusy ponownie będą kursować stałymi trasami:

linia 2: Beliny-Prażmowskiego – 25 Czerwca – Słowackiego – Bliska,linia 4: Kelles-Krauza – 25 Czerwca – Słowackiego – Zagłoby,linia 14: Sienkiewicza – 25 Czerwca – Słowackiego – Miedziana,linia 15: Piłsudskiego – Sienkiewicza – 25 Czerwca – Słowackiego – Janiszpol lub Makowiec,linia N3: Plac Dworcowy – Traugutta – Mickiewicza – Sienkiewicza – 25 Czerwca – Słowackiego – Bliska.

Stała trasa nocnej linii N3 zacznie obowiązywać już o północy z niedzieli na poniedziałek, czyli w nocy z 6 na 7 września.

W związku z przywróceniem stałych tras zmienią się również czasowo rozkłady jazdy linii 2, 4, 14, 15 i N3. Szczegóły zmian dostępne są na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

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