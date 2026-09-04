Kończą się prace przy bulwarach nad Mleczną. Mieszkańcy alarmują, że jest tam sporo śmieci

Do końca września potrwają prace przy budowie bulwarów na radomskiej Piotrówce. Obecnie trwają już odbiory wyremontowanego budynku przy ul. Piotrówka 19. ​Trwa montaż ostatnich urządzeń przy bulwarach nad Mleczną. Inwestycje nie została oddana do użytku, a mieszkańcy zwracają uwagę na porządek w tym miejscu