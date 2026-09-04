Kończą się prace przy bulwarach nad Mleczną. Mieszkańcy alarmują, że jest tam sporo śmieci

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-09-04 12:47

Do końca września potrwają prace przy budowie bulwarów na radomskiej Piotrówce. Obecnie trwają już odbiory wyremontowanego budynku przy ul. Piotrówka 19. ​Trwa montaż ostatnich urządzeń przy bulwarach nad Mleczną. Inwestycje nie została oddana do użytku, a mieszkańcy zwracają uwagę na porządek w tym miejscu

Jak poinformowało nas biuro prasowe urzędu miejskiego pracę przy budowie bulwarów idą zgodnie z planem i mają się zakończyć pod koniec września. W ramach pierwszej części inwestycji, obejmującej adaptację budynku przy ul. Piotrówka 19, trwają drobne roboty wykończeniowe w budynku oraz w zakresie zagospodarowania przyległego terenu. Rozpoczęła się procedura odbiorowa. Druga część inwestycji to przebudowa północnego bulwaru Parku Kulturowego Stary Radom wraz z kompleksem rekreacyjnym, zagospodarowaniem i urządzeniem zieleni oraz oświetleniem terenu. Trwają prace budowlane w zakresie nawierzchni ciągów pieszych, oświetlenia terenu, toalety publicznej, montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw, ogrodu sensorycznego, sadu średniowiecznego. 

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Koszt prac wynosi to 10 milionów złotych. 