Kończą się prace przy bulwarach nad Mleczną. Mieszkańcy alarmują, że jest tam sporo śmieci

Jak poinformowało nas biuro prasowe urzędu miejskiego pracę przy budowie bulwarów idą zgodnie z planem i mają się zakończyć pod koniec września. W ramach pierwszej części inwestycji, obejmującej adaptację budynku przy ul. Piotrówka 19, trwają drobne roboty wykończeniowe w budynku oraz w zakresie zagospodarowania przyległego terenu. Rozpoczęła się procedura odbiorowa. Druga część inwestycji to przebudowa północnego bulwaru Parku Kulturowego Stary Radom wraz z kompleksem rekreacyjnym, zagospodarowaniem i urządzeniem zieleni oraz oświetleniem terenu. Trwają prace budowlane w zakresie nawierzchni ciągów pieszych, oświetlenia terenu, toalety publicznej, montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw, ogrodu sensorycznego, sadu średniowiecznego.
Koszt prac wynosi to 10 milionów złotych.