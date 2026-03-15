Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o wypadku po godz. 18.00. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy na drodze w pobliżu cmentarza doszło do czołowego zderzenia motocykla z samochodem osobowym. W wyniku wypadku zginął 25-letni kierowca jednośladu. Kierujący autem był trzeźwy. W sprawie wypadku policjanci prowadza czynności pod nadzorem prokuratora.
Śmiertelny wypadek w gm. Skaryszew - Nie żyje 25-letni motocyklista
2026-03-15 19:23
Wypadek miał miejsce w Odechowie w pobliżu cmentarza. Policjanci wraz z prokuratorem prowadza czynności w sprawie zdarzenia.