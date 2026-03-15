Śmiertelny wypadek w gm. Skaryszew - Nie żyje 25-letni motocyklista

Karol Pakosz
2026-03-15 19:23

Wypadek miał miejsce w Odechowie w pobliżu cmentarza. Policjanci wraz z prokuratorem prowadza czynności w sprawie zdarzenia.

Autor: Pixabay.com

Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o wypadku po godz. 18.00. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy na drodze w pobliżu cmentarza doszło do czołowego zderzenia motocykla z samochodem osobowym. W wyniku wypadku zginął 25-letni kierowca jednośladu. Kierujący autem był trzeźwy. W sprawie wypadku policjanci prowadza czynności pod nadzorem prokuratora.

Polecany artykuł:

Nocny pożar budynku gospodarczego w gm. Przytyk - Straty oszacowano na ok. 200 …
Drogowskazy
Oszustwa na platformach sprzedażowych: jak zadbać o siebie i swój portfel? DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
