Śmiertelny wypadek w gm. Skaryszew - Nie żyje 25-letni motocyklista

Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o wypadku po godz. 18.00. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy na drodze w pobliżu cmentarza doszło do czołowego zderzenia motocykla z samochodem osobowym. W wyniku wypadku zginął 25-letni kierowca jednośladu. Kierujący autem był trzeźwy. W sprawie wypadku policjanci prowadza czynności pod nadzorem prokuratora.

