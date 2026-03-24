Sprawiedliwość po latach. Trwa śledztwo IPN w sprawie wydarzeń radomskiego czerwca 76

Instytut Pamięci Narodowej wznowił śledztwo w sprawie wydarzeń radomskiego Czerwca 76 w kwietniu ubiegłego roku. Jego celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które uczestniczyły w represjach wobec protestujących. Chodzi między innymi o funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, ZOMO i Służby Bezpieczeństwa.

- Podjęte na nowo czynności śledcze dotyczą 427 czynów takich jak: bicie uczestników protestów podczas tak zwanych „ścieżek zdrowia”, fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nimi, bezprawne pozbawianie wolności oraz inne przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy władzy komunistycznej. Prowadzący śledztwo skoncentrowali swoje działania na poszukiwaniu nowych materiałów archiwalnych, dotychczas podczas śledztwa niewykorzystanych. Zlecono Wydziałowi Archiwalnemu Delegatury IPN w Radomiu przeprowadzenie 11 kwerend dotyczących represjonowanych, które objęły w sumie 70 osób, które przeprowadzono w Delegatury IPN w Radomiu i oraz Archiwum IPN w Warszawie. Zgromadzone w ostatnim czasie materiały śledztwa obejmują 26 tomów akt głównych, a na całość akt sprawy składa się 285 tomów - mówi Rafał Kościański rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej.

Śledztwo prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej jest realizowane w ramach projektu "Archiwum Zbrodni".

