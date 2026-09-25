Stawiają na loty do Oslo i przekonują do latania z Radomia. PPL odkrywa karty w sprawie lotniska

W sierpniu radomskie lotnisko obsłużyło 29 tys. pasażerów, zaś w lipcu 26 tys. osób. to rekord jeżeli chodzi o liczby. Najwięcej osób korzysta z portu w okresie letnim i związane jest z ruchem turystycznym. Chodzi teraz o zapewnienie połączeń w okresie jesienno zimowym.
Ogłosiliśmy przetarg, bo to mogę powiedzieć, na połączenie do Oslo. Zgłaszają się, widzieliśmy, że zgłaszają się przewoźnicy. Z końcem marca jest szansa, że to będzie połączenie całoroczne z dużą częstotliwością. Rozmawiamy z touroperatorami o uruchomieniu również połączeń wakacyjnych całorocznych. Czyli mamy Egipt, Turcję i Tunezję. Jest jest szansa, nie chciałbym powiedzieć w jakim kresie czasu do podwojenia ruchu, dojścia do 200 000 pasażerów obsługiwanych w okresie jednego roku - mówi Marcin Danił wiceprezes Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze.
We wrześniu z Radomia nadal można polecieć do Prevezy, Rzymu, Antaly oraz Hurghady. Dwa ostatnie z wymienionych kierunków pozostaną dostępne nieco dłużej, bo do połowy październik
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