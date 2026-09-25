Stawiają na loty do Oslo i przekonują do latania z Radomia. PPL odkrywa karty w sprawie lotniska

100 tyś pasażerów obsłużyło od początku roku radomskie lotnisko. Najwięcej osób skorzystało z portu w lipcu i sierpniu. Polskie Porty Lotnicze pracują nad uruchomieniem kolejnych kierunków.

Autor: Wojciech Wójcikowski