Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej szuka wolontariuszy. Można zdobyć doświadczenie w pomaganiu i wyjechać za granice

Wolontariuszem Stowarzyszenia KAS może zostać niemal każdy. Zakres działań zależy od zainteresowań i możliwości wolontariusza. Osoby z odpowiednim przygotowaniem mogą zangażować się na różne sposoby.

Można zostać wolontariuszem na naszym czacie wsparcie i tutaj jest już potrzebne trochę więcej doświadczenia.Z reguły są to studenci psychologii lub kierunków takich stricte pośrednich, ze względu na specyfikę tego działania. Natomiast, żeby zostać wolontariuszem międzypokoleniowym i robić takie inicjatywy integracyjne, czyli było to chociażby malowanie toreb, decoupage no to jest już troszeczkę większa swoboda. Tak naprawdę jedynym wymaganiem to jest chęć działania. No bo nic nic więcej tak naprawdę nie jest potrzebne – mówi Dominika Nowak, koordynator wolontariuszy w stowarzyszeniu.

Organizacja oferuje wolontariuszom również możliwość rozwoju. Można skorzystać z warsztatów dotyczących m.in. wsparcia w kryzysie, pracy z grupą młodzieżową, aktywnego słuchania i stawiania granic.

Wolontariusze mogą również wychodzić z własnymi inicjatywami. Stowarzyszenie daje przestrzeń do realizowania autorskich pomysłów, a także możliwość skorzystania ze środków na ich realizację.

Wolontariusze również mogą realizować swoje własne inicjatywy wolontariackie, bo na to mamy przestrzeń, mamy na to również pieniądze, więc zapraszamy. Jeżeli masz jakiś pomysł na większe działanie dla społeczności lokalnej, przyjdź do nas. Spróbujemy ubrać Twój pomysł w słowa, nauczyć przede wszystkim ciebie tego, żebyś umiał pisać te inicjatywy wolontariackie, a później pomożemy w realizacji, zachęca Agnieszka Sekulska, prezes Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej.

Jedną z dodatkowych możliwości są również zagraniczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+. W tym roku aktywni wolontariusze KAS mogli wyjechać z organizacją do Hiszpanii — bez ponoszenia kosztów wyjazdu.

W przyszłym roku również planowane są możliwości zagranicznych wyjazdów, choć kierunek nie został jeszcze wybrany.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się poprzez stronę internetową Stowarzyszenia KAS, korzystając z zakładki dotyczącej wolontariatu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest także za pośrednictwem profilu stowarzyszenia na Facebooku.

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