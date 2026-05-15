Waldmar Dolecki z kolejną kadencją. Nadal będzie kierował Amfiteatrem

Waldemar Dolecki w zakończonym konkursie został wskazany jako kandydat do dalszego zarządzania placówką. Nowa kadencja ma potrwać pięć lat. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski, zwraca uwagę, że przed Amfiteatrem stoją kolejne wyzwania związane zarówno z działalnością kulturalną, jak o planowaną inwestycją dotyczącą budowy nowego obiektu.

Liczę na kontynuację dobrych działań, które już się dzieją w Amfiteatrze. Jednym z elementów koncepcji, jaką przedstawił pan Waldemar Dolecki, była kwestia otwarcia Amfiteatru na realizację różnych funkcji w ramach projektu „Radom dla Młodych”. Druga rzecz to kwestie infrastrukturalne, czyli kontynuacja działań związanych z koncepcją, projektem, ale także budowaniem montażu finansowego, abyśmy w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy rozpoczęli budowę nowego amfiteatru - mówi prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Jak podkreśla Waldemar Dolecki, najbliższe lata mają być czasem dalszego rozwoju Amfiteatru, poszerzenia oferty kulturalnej i przygotowań do realizacji nowej siedziby instytucji.

Flagowym pomysłem, który chciałbym zrealizować przy współpracy z władzami miasta, jest utworzenie nowego miejsca, poza strukturami Amfiteatru, zwanego roboczo „młodzieżownią”. To miejsce, gdzie młodzi ludzie zamiast przesiadywać na ławkach na Placu Jagiellońskim, mogliby spędzać czas twórczo, aktywizować się wzajemnie, napędzać. Druga rzecz, jaką chciałbym zrobić, to rozwój pracownię nowych mediów o komponent sztucznej inteligencji. Planujemy też wprowadzić nowe formaty, jak choćby „Amfiteatr Mistrzów” i zapraszać do Radomia ludzi, którzy mogą się jeszcze podzielić swoją twórczością. Moim marzeniem i wyzwaniem jest, żeby za pięć lat móc otworzyć lub przynajmniej być blisko otwarcia nowego amfiteatru.

Waldemar Dolecki jest dyrektorem radomskiego Amfiteatru od 2016 roku.

