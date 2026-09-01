Szpital w Iłzy wstrzymał przyjęcia na chirurgię i anestezjologię. Powodem brak lekarzy

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Radomiu powodu nagłego braku obsady lekarzy anestezjologów szpital czasowo zawiesza działalność chirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Jest to sytuacja kadrowa, która pojawiła się nagle i wymusiła decyzję organizacyjną. O kolejnych decyzjach szpital będzie informował na bieżąco.