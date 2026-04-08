Te zawody to tradycja Białobrzegów. Trwają zapisy uczestników, którzy wystartują w IX Biegu Pilicy

Bieg Pilicy w Białobrzegach to impreza biegowa, rozgrywana w mieście nad Pilicą. Start i meta biegu usytuowane są na centralnym, zrewitalizowanym Placu Zygmunta Starego w Białobrzegach, a trasa poprowadzona jest głównymi ulicami miasta. W tym roku na uczestników czekają trzy główne trasy:

Dycha nad Pilicą (10 km): Szybka i płaska trasa, idealna do bicia rekordów życiowych.

Bieg Rekreacyjny (3 km): Krótszy dystans dla tych, którzy cenią sobie radość z biegania.

Nordic Walking (3 km): Marsz z kijkami dla miłośników aktywnego spaceru.

Będą też biegi dla dzieci - „biegi kolorowe”, gdzie wiek nie jest barierą, a motywacją:Bieg Niebieski Przedszkolaki ok. 200 m Bieg Rodzinny (start z opiekunem!)Bieg Żółty Klasy 1-3 PSP ok. 400 m Pierwsze sportowe emocjeBieg Czerwony Klasy 4-6 PSP ok. 800 m Budujemy formęBieg Zielony Klasy 7-8 PSP ok. 1500 m Prawdziwe wyzwanie

Organizatorem biegu jest Miasto i Gmina Białobrzegi.