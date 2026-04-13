Ten zakład wpisał się w historię Radomia. Od piątku w Muzeum im. Malczewskiego wystawa o historii Zakładów Metalowych

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 17 kwietnia. Wystawa podzielona będzie na dwie ekspozycję historyczną i produkcję zbrojeniową. Zaprezentowane przedmioty pochodzą z prywatnych kolekcji.
- Mówimy o 5 dekadach historii Zakładów Metalowych i 5 dekadach jakie minęły od robotniczego protestu w 1976 roku. To właśnie stamtąd o poranku 25 czerwca ruszył pochód pracowników, który potem przekształcił się w robotniczy protest. Historia zakładów Waltera to historia większości radomskich rodzin. Każdy miał kogoś znajomego, który pracował w tym zakładzie - mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Wystawę będzie można oglądać do końca października.
Zobacz galerię z remontu radomskiego Medyka: