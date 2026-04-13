Ten zakład wpisał się w historię Radomia. Od piątku w Muzeum im. Malczewskiego wystawa o historii Zakładów Metalowych

Wojciech Wójcikowski
2026-04-13 14:14

Przez wiele lat produkowano tam nie tylko broń, ale również między innymi maszyny do szycia i ​pisania. Od 17 kwietnia w Muzeum im. Jacka Malczewskiego będzie można oglądać wystawę o Zakładach Metalowych Łucznik w Radomiu. Na ekspozycji pojawią się oryginalne sztuki broni, wzorniki i inne pamiątki.

Fabryka Broni

i

Autor: WW

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 17 kwietnia. Wystawa podzielona będzie na dwie ekspozycję historyczną i produkcję zbrojeniową. Zaprezentowane przedmioty pochodzą z prywatnych kolekcji. 

- Mówimy o 5 dekadach historii Zakładów Metalowych i  5 dekadach jakie minęły od robotniczego protestu w 1976 roku. To właśnie stamtąd o poranku 25 czerwca ruszył pochód pracowników, który potem przekształcił się w robotniczy protest. Historia zakładów Waltera to historia większości radomskich rodzin. Każdy miał kogoś znajomego, który pracował w tym zakładzie - mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. 

Wystawę będzie można oglądać do końca października.

