To będzie 5 edycja. Przed nami Kozienice Sprint CUP 2026

Dzieci i młodzież będą rywalizować w 8 kategoriach wiekowych. Od najmłodszych uczestników w wieku 9 lat i młodszych, aż po grupę 16 lat i starszych. W zawodach mogą wziąć również udział zawodnicy zagraniczny. Ostateczny termin zgłoszeń mija 14 kwietnia.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!

Zgłoszenia zawodników 10 letnich i starszych wyłącznie przez platformę SEL. Zawodnicy 9 letni i młodsi przez wysłanie zgłoszenia lxf (Splash Entry Editor) na adres [email protected] lub przez platformę SEL.Zaproszenie do pobrania ze strony zawodów na platformie livetiming.pl/okregowe. Zawodnicy zagraniczni proszeni są o kontakt mailowy na adres [email protected] w celu otrzymania zaproszenia w formacie lxf na zawody - czytamy na stronie kcris.pl

Przypomnijmy, zawody już 18 kwietnia na pływalni przy ul. Legionów 4 w Kozienicach. Start o godz. 10.

Autor: kcris/ Materiały prasowe

Zobaczcie także naszą galerie zdjęć: Używasz tych haseł? Jesteś na celowniku cyberprzestępców! TOP 20 haseł w Polsce w 2025 roku