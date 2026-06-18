To będzie największa impreza biegowa w historii naszego miasta. Przed nami Półmaraton Radomskiego Czerwca '76

Impreza to część obchodów 50 rocznicy wydarzeń czerwcowych w Radomiu. W programie bieg główny, na dystansie nieco ponad 21 kilometrów. Dodatkowo po półmaratonie wystartuje Czerwcowa Piątka i marsz z kijkami nordic walking. W imprezie weźmie udział rekordowa liczba ponad 2000 biegaczy.

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W tym roku organizatory przygotowali nową trasę. Składa się z jednej, 21-kilometrowej pętli.

Założyliśmy, że pokazujemy Radom nowy. Chodzi o nowe inwestycje, czyli Radomskie Centrum Sportu, nową trasę NS, lotnisko i nowy wiadukt na ulicy Lubelskiej. Trasa przebiega również przez ścisłe centrum, obejmując następujące punkty: Park Kościuszki, ulica Żeromskiego, Rynek, ulica Malczewskiego, wyremontowana ulica Chrobrego, ulica 11 Listopada. Bieg kończy się powrotem pod halą RCS - mówił Tadeusz Kraska prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom

Ze względu na odbywającą się w przeddzień biegu galę KSW w hali RCS, biuro zawodów zostało przeniesione do lokalu przy ulicy Narutowicza. Będzie ono dostępne dla uczestników od czwartku do soboty w godzinach popołudniowych, co ma ułatwić odbiór pakietów mieszkańcom Radomia i okolic. Natomiast w dniu zawodów biuro będzie się mieścić w hali RCS.

Start głównego biegu zaplanowano na godzinę 9:00, a 10 minut później na trasę wyruszą uczestnicy „Czerwcowej Piątki”.

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