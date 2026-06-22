To był pracowity weekend dla radomskich medyków. Z powodu wysokich temperatur karetki wyjeżdżały 368 razy.

W ten weekend słupki rtęci w Radomiu wskazały ponad 32 stopnie Celcjusza. Taką temperaturę źle znoszą osoby starsze oraz dzieci. Duszna i gorąca aura przełożyła się na pracę zespołów ratownictwa medycznego.

Od piątku do poniedziałku było 368 interwencji służby medycznej. Większość tych wyjazdów wiązała się z zasłabnięciami , z zawrotami głowy, nudnościami. Zachorowania te były związane z wysoką temperaturą. Po raz kolejny apelujemy by w gorące dni pić dużo wody, nie przebywać zbyt długo na słońcu - mówi Beata Otwinowska z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

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Niestosowanie się do powyższych zasad może spowodować udar cieplny.

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