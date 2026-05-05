Radomiak wygrywa z Lechią pomimo gry w osłabieniu. Hat-trick Tapsoby przesądza o wyniku spotkania.

Analiza przebiegu spotkania wskazuje na decydującą rolę Abdoula Tapsoby w ofensywie gospodarzy. Zawodnik ten zdobył trzy bramki, wykorzystując sytuacje w 26., 45. oraz 48. minucie meczu.

Sytuacja taktyczna na boisku uległa znacznej zmianie w 35. minucie, po bezpośredniej czerwonej kartce dla Jeremy'ego Blasco za faul taktyczny. Wymusiło to na zespole z Radomia grę w dziesięcioosobowym zestawieniu przez ponad połowę spotkania. Statystyki i przebieg gry pokazują, że Lechia Gdańsk nie zdołała zoptymalizować swoich działań w ofensywie i wykorzystać przewagi liczebnej. Jedyna bramka dla gości padła w 67. minucie ze stałego fragmentu gry. Rzut karny skutecznie wyegzekwował Tomas Bobcek.

W kontekście walki o utrzymanie, wynik ten przyniósł wymierne skutki matematyczne w ligowej tabeli. Radomiak Radom zdołał wypracować siedmiopunktową przewagę nad strefą spadkową.

Szansę na kolejne punkty podopieczni Bruno Baltazara będą mieli już za tydzień. Swój kolejny mecz Radomiak rozegra w poniedziałek, 11 maja. Ich rywalem w wyjazdowym starciu będzie drużyna Cracovii.

