Radomski WOPR rozpoczął kontrole nad zalewem w Domaniowie. Prócz patroli są też szkolenia

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-06-22 14:28

Kiedy jedni planują urlopy, oni muszą myśleć o pracy. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przez całe wakacje będą parolować zbiornik w Domaniowie. Już w ten weekend pomogli pasażerom łodzi, która straciła sterowność i system zasilania.

WOPR Radom
Autor: WOPR Radom / Materiały prasowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od początku czerwca prowadzi działania patrolowe w rejonie zalewu na Borkach. W miniony weekend ratownicy pomogli pasażerom łodzi, która straciła sterowność i system zasilania. To nie jedyne zadanie. 

- Przez trzy dni szkoliliśmy nad Zalewem Domaniowskim grupę 60 studentów z Akademii Medycznej w Warszawie. Są to studenci ratownictwa medycznego, którzy mieli,w programie obowiązkowe szkolenie z ratownictwa wodnego. Szkolenie było ciężkie i wymagające, ale wszyscy sobie świetnie poradzili- mówi Paweł Stefański prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

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Na patrole i swoje działania radomski WOPR otrzymał pieniądze od wojewody i marszałka województwa mazowieckiego. 

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