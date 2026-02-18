Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Radomia. Wiemy ile wniosków już złożono

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-02-18 13:56

Trwa składanie wniosków w budżecie obywatelskim miasta Radomia. Do tej pory złożono 60 propozycji. Przypomnijmy. ​W tym roku do rozdysponowania jest kwota 10 milionów złotych.

urząd miejski

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

W tym roku do rozdysponowania jest ponad 10 milionów złotych.  Podobnie jak w poprzednich latach, projekty będą zgłaszane w trzech kategoriach: do 100 tys. zł, od 100 do 600 tys. zł oraz powyżej 600 tys. zł. Wnioski można składać elektronicznie oraz stacjonarnie w urzędzie miejskim oraz Kamienicy Deskurów. 

Zachęcamy, żeby zgłaszać się do nas z projektami. Żeby razem z nami współtworzyć te wnioski. Postaramy się pomóc i odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości - mówi Emil Jaskulski szef Centrum Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim. 

Ścięcie śmierci w Jedlińsku k. Radomia

Po złożeniu wnioski będą weryfikowana przez urzędników. Głosowanie zaplanowano na czerwiec. 

Zobacz galerię ze Ścięcia Śmierci w Jedlińsku. 

ścięcie smierci
Galeria zdjęć 12