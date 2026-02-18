Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Radomia. Wiemy ile wniosków już złożono

W tym roku do rozdysponowania jest ponad 10 milionów złotych. Podobnie jak w poprzednich latach, projekty będą zgłaszane w trzech kategoriach: do 100 tys. zł, od 100 do 600 tys. zł oraz powyżej 600 tys. zł. Wnioski można składać elektronicznie oraz stacjonarnie w urzędzie miejskim oraz Kamienicy Deskurów.

Zachęcamy, żeby zgłaszać się do nas z projektami. Żeby razem z nami współtworzyć te wnioski. Postaramy się pomóc i odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości - mówi Emil Jaskulski szef Centrum Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim.

Po złożeniu wnioski będą weryfikowana przez urzędników. Głosowanie zaplanowano na czerwiec.

