"Dla nas jest bohaterem" Uczniowie i nauczyciele z I LO w Radomiu wspierają 17 latka rannego w wypadku.

Radomska Policja oraz Koleje Mazowieckie wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Jak na razie z zabezpieczonego monitoringu wynika, że Dominik przed odjazdem pociągu pomógł kobiecie wnieść wózek z dzieckiem. Drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę i wpadł między peron, a pociąg który ruszył.
Ciepło o swoim koledze myślą jego koledzy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.
- Jeżeli chodzi chodzi o Dominika, to dla nas jest to bohater. Zawsze niósł dobro i wierzymy , że to dobro wróci. Po ludzku dla nas jest to trudne do zrozumienia, ale pewnie ma to głęboki sens. Dochodzą do nas informacje, że krew dla niego jest oddawana w całej Polsce. Jesteśmy za to wdzięczni - mówi Agnieszka Ścieglińska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.
Jutro pracownicy i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika będą