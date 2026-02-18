"Dla nas jest bohaterem" Uczniowie i nauczyciele z I LO w Radomiu wspierają 17 latka rannego w wypadku.

Wypadek 17 letniego Dominika na przystanku Wola Bierwiecka koło Radomia poruszył wielu. Wiele osób przychodzi oddać krew, inni zachęcają do oddawania krwi. Kciuki za Dominika trzymają uczniowie i nauczyciele w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.

i Autor: Wojciech Wójcikowski I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu