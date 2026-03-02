Trwa IX edycja "Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej"

Zadaniem uczestników jest pokazanie w obiektywie tego co najpiękniejsze w lokalnych przysmakach. Zdjęcia można zgłaszać do 31 marca.

To okazja by sprawdzić swoje umiejętności. Trwa 9 edycja Mazowieckiego konkursu fotografii kulinarnej, który organizuje samorząd województwa. Ma on na celu promowanie regionalnej kuchni. W konkursie mogą wziąć zarówno dorośli jak i uczniowie, a zadaniem jest uchwycenie w obiektywie lokalnych przysmaków z listy produktów tradycyjnych z regionu czy tych, które otrzymały laur marszałka. 

Fotografujemy to, co mamy najpiękniejszego, czyli także to, co jest związane z naszym dziedzictwem. Na Mazowszu mamy przepyszne, smaczne potrawy wpisane na Listę produktów Tradycyjnych. Warto, żeby pokazywać je w odpowiedni sposób - Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Zdjęcia przyjmowane są do 31 marca. Więcej informacji i regulamin konkursu znajdziecie TU

