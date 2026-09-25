Trwa nabór wniosków o stypendia dla młodzieży od radomskiej rady miejskiej

Stypendia zostaną przyznane w trzech kategoriach Stypendium im. Jacka Malczewskiego – dla absolwentów radomskich szkół średnich rozpoczynających studia, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sztuk pięknych oraz działalnością społeczną.Stypendium im. Józefa Piłsudskiego – dla absolwentów radomskich szkół średnich rozpoczynających studia, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz wykazujących się aktywnością społeczną.Stypendium im. Antoniego Czortka i Kazimierza Paździora – dla uczniów radomskich szkół, będących zawodnikami radomskich klubów sportowych w dyscyplinach olimpijskich (kategorie juniorów i młodzieżowców), wykazujących wysokie osiągnięcia sportowe oraz zaangażowanie na rzecz miasta.

- Chcemy szczególnie docenić zaangażowanych w sprawy społeczne, pomoc drugiemu człowiekowi, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Po prostu robią coś więcej, niż świat od nich wymaga i oczekuje – mówi Mateusz Tyczyński przewodniczący rady miejskiej w Radomiu.

Busiarz zignorował znaki i mknął prosto pod pociąg. Nagranie z kabiny maszynisty

Wnioski można składać do 15 października. Wnioski dostępne są na stronie miasta Radomia.

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