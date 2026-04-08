Trwa przebudowa ulicy Idalińskiej! Utrudnienia potrwają do września

Trwa remont ulicy Idalińskiej w Radomiu. Wykonawca aktualnie układa krawężniki oraz chodniki na całej długości drogi. W ramach przebudowy ma zostać też wyremontowany odcinek ulicy Wyścigowej.

Powstaje także zupełnie nowy fragment drogi łączącej ulice Białą i Gałczyńskiego. Tu roboty drogowe są obecnie najbardziej zaawansowane. Zostanie poza tym przebudowany odcinek Wyścigowej pomiędzy Białą a Idalińską. Projekt przewiduje wykonanie wyniesionych skrzyżowań z ulicami Rzeszowską, Wiertniczą i Źródłową, budowę betonowych płyt postojowych dla autobusów, zatok postojowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, gazociągu, kanałów technologicznych i oświetlenia ulicznego oraz wiele innych niezbędnych prac z różnych branż - powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Koszt prac to około 13,9 mln zł. Prace przy przebudowie ulicy Idalińskiej mają potrwać do września.